Землетрясение зафиксировали около 11:40. Главный центр специального контроля информирует, что эпицентр был южнее Мукачево.
Кстати говоря Румынию всколыхнуло сильное землетрясение: есть ли угроза для Украины
Магнитуду оценили в 2,2 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались на глубине 3 километра.
Была ли угроза для людей
По расчетам, землетрясение не несет угрозы для населения. Его классифицируют как неощутимый.
Кстати, последнее землетрясение из этого района зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3. Оно так же был неощутимо, то есть людям не угрожало. Землетрясение ощущалось внутри зданий, но под открытым небом – нет.
Ранее землетрясение ощутили более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья. Эпицентр был зарегистрирован в районе города Иршава 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 километров.
Кстати, сейсмолог НАН Александр Кендзера объяснял, что землетрясения происходят на всей планете. Они были и будут. Однако Украина находится в менее опасных условиях, чем Турция.