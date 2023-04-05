Землетрясение зафиксировали около 11:40. Главный центр специального контроля информирует, что эпицентр был южнее Мукачево.

Кстати говоря Румынию всколыхнуло сильное землетрясение: есть ли угроза для Украины

Магнитуду оценили в 2,2 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались на глубине 3 километра.

Была ли угроза для людей

По расчетам, землетрясение не несет угрозы для населения. Его классифицируют как неощутимый.

Кстати, последнее землетрясение из этого района зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3. Оно так же был неощутимо, то есть людям не угрожало. Землетрясение ощущалось внутри зданий, но под открытым небом – нет.

Ранее землетрясение ощутили более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья. Эпицентр был зарегистрирован в районе города Иршава 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 километров.

Обратите внимание! Почувствовавших землетрясение людей призывают оставить сообщение по ссылке. Это поможет специалистам в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Кстати, сейсмолог НАН Александр Кендзера объяснял, что землетрясения происходят на всей планете. Они были и будут. Однако Украина находится в менее опасных условиях, чем Турция.