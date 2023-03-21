Специалисты отмечают, что по классификации землетрясение относится к сильным. Однако оно не несет угрозы для Украины.

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Магнитуда землетрясения составила 5,0 по шкале Рихтера. По словам специалистов, из-за стихии возможны нарушения стыков трубопроводов, трещины в каменных заграждениях, а также могут быть случаи оползней на песчаных и каменных берегах рек.

Большинство людей напуганы и выбегают из помещений. Многие люди с усилием держатся на ногах. Колебания отмечаются водителями отдельных автомобилей,

– охарактеризовали эксперты землетрясение.

Впрочем, специалисты подчеркнули, что землетрясение с такими энергетическими характеристиками не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.



Место, где произошло землетрясение / Карта

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