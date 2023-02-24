Случилось это около 17:00 по местному времени. При этом очаг землетрясения был зафиксирован на глубине около 7 километров от земли.
Достойно внимания Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до более 49 тысяч
Последствия нового землетрясения
Сообщается, что сила толчков составила 4,3. А почувствовали их в городе Эрегли, который стал эпицентром происшествия.
К счастью, на этот раз сообщений о разрушениях и жертвах в результате чрезвычайной ситуации не поступало. Однако на местах производится сканирование.
Скорее поправляйтесь, наши сограждане, почувствовавшие землетрясение,
– написали в Губернаторстве Коньи.
Предыдущее землетрясение не прошло без последствий
Отметим, что 23 февраля в Турции произошло землетрясение в одном из наиболее пострадавших от предыдущих землетрясений регионов – в Хатае. Его почувствовали прилегающие к Хатаю провинции.
Эти подземные толчки разрушили несколько домов в провинции, однако конкретные данные не сообщались. К счастью, по предварительным данным, не было информации о жертвах или пострадавших.
Землетрясения в Турции
- С начала февраля, к сожалению, в этой стране зафиксировали не одно землетрясение. Так, 6 февраля на Юге государства произошли мощные землетрясения, сильнейшее из которых магнитудой 7,8. Это привело к серьезным разрушениям и множеству жертв.
- В частности, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп полностью снесут и отстроят заново.
- Потрясли толчки государство и 16 февраля. Тогда зафиксировали землетрясение магнитудой 5.1 в турецкой провинции Хатай. СМИ сообщают, что упали несколько зданий, поврежденных 6 февраля.