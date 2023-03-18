В сети сразу появился ряд видео очевидцев, на которых можно увидеть мощные толчки.

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В Эквадоре произошло землетрясение

В Эквадоре 18 марта произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки залегали на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Геологическая служба США сообщила о землетрясении в прибрежном регионе Гуаяс.

Его эпицентр находился примерно в 80 километрах южнее Гуаякиля, второго по величине города Эквадора.