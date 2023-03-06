В настоящее время экстренные службы проводят спасательные работы. Местные СМИ уже показали последствия падения дома – кадры ужасают.

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В Турции обрушилась многоэтажка

Так, в результате мощных землетрясений и сильных повреждений в Шанлыурфе обрушился многоэтажный дом. В этот момент возле здания находились люди и много авто.

Падение многоэтажки в Турции: смотрите видео

Очевидцы сразу сообщили о ЧП спасателям, медикам и правоохранителям. Они оперативно прибыли на место происшествия.

Мэр столичного муниципалитета Шанлиурфа Зейнель Абидин Беязгюль отметил, что из-под завалов были слышны голоса людей. В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются.



В Турции обрушился многоэтажный дом / фото Yenicag Gazetesi



Последствия падения дома / фото Sputnik News

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