Наразі екстрені служби проводять рятувальні роботи. Місцеві ЗМІ вже показали наслідки падіння будинку – кадри жахають.
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У Туреччині обвалилася багатоповерхівка
Так, внаслідок потужних землетрусів та сильних пошкоджень у Шанлиурфі обвалився багатоповерховий будинок. У цей момент біля будівлі були люди та багато авто.
Падіння багатоповерхівки у Туреччині: дивіться відео
Очевидці одразу повідомили про НП рятувальникам, медикам та правоохоронцям. Вони оперативно прибули на місце події.
Мер столичного муніципалітету Шанлиурфа Зейнель Абідін Беязгюль зазначив, що з-під завалів було чути голоси люди. Нині роботи на місці події тривають.
У Туреччині обвалився багатоповерховий будинок / фото Yenicag Gazetesi
Наслідки падіння будинку / фото Sputnik News
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