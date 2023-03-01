Так, руйнівний землетрус може статися у Стамбулі. До речі, нещодавно у Туреччині через землетрус величезний шматок скелі врізався у будинок і розколовся.

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Можливий землетрус у Стамбулі

Найбільше місто Туреччини – Стамбул – розташований поблизу розломів, які перетинають країну.

Два землетруси, що сталися у 1999 році, забрали життя майже 20 тисяч людей на північному заході країни. Геологи кажуть, що у цьому регіоні може статися ще один потужний землетрус.

Експерти стверджують, якщо у Стамбулі відбудуться підземні поштовхи, то це може спричинити хаос.

Заступник генерального секретаря опозиційного Стамбульського муніципалітету Бугра Гьокче заявив, що Стамбул – це промисловий центр Туреччини. Руйнування такого масштабу можуть мати набагато серйозніші наслідки, які можуть призвести до руйнування країни.

Держава повинна розглядати це як проблему національної безпеки, визначати пріоритети і виділяти ресурси,

– наголосив Гьокче.

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