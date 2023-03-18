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В Еквадорі стався землетрус

В Еквадорі 18 березня стався землетрус магнітудою 6,9. За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, підземні поштовхи залягали на глибині 10 кілометрів (6,21 милі).

Повідомлень про руйнування або постраждалих поки не надходило. Геологічна служба США повідомила про землетрус стався в прибережному регіоні Гуаяс.

Його епіцентр знаходився приблизно за 80 кілометрів на південь від Гуаякіля, другого за величиною міста Еквадору.