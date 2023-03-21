Спеціалісти зазначають, що за класифікацією землетрус відноситься до сильних. Однак він не несе загрози для України.
Важливо Еквадор сколихнув потужний землетрус: щонайменше 14 загиблих та 380 поранених
Що відомо про землетрус у Румунії
Магнітуда землетрусу склала 5,0 за шкалою Ріхтера. За словами фахівців, через стихію можливі порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях, а також можуть бути випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок.
Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів,
– охарактеризували експерти землетрус.
Втім, спеціалісти наголосили, що землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.
Місце, де стався землетрус / Карта
Останні землетруси у світі
- В Еквадорі 18 березня стався сильний землетрус. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 кілометрів. Повідомлялося про щонайменше 14 жертв та 380 поранених.
- Нещодавно стався землетрус магнітудою 6,9 в районі островів Кермадек поблизу Нової Зеландії. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 152 кілометрів. Європейський середземноморський сейсмологічний центр раніше оцінив магнітуду поштовхів у 6,6, а глибину – у 183 кілометри.
- 23 лютого у Туреччині знову відбувся землетрус в одному з найбільш постраждалих регіонів – у Хатаї.
- До речі, геологи раніше попередили про загрозу ще одного потужного землетрусу в Туреччині. Він може статися на промисловому північному заході країни – у Стамбулі.
- Окрім цього, 27 лютого у турецькій провінції Малатья стався новий землетрус магнітудою 5,6. Відомо, що одна людина загинула, а 69 отримали поранення.
- Також відомо, що шматок зі скелі впав на будинок в одному з сіл, що поблизу Адиямані. Небезпека була і для інших турецьких помешкань.
- А у провінції Коньї 24 лютого зафіксували землетрус магнітудою 4,3. А відчули їх у місті Ереглі, яке стало епіцентром події. Повідомлень про руйнування та жертв внаслідок надзвичайної ситуації не надходило. Однак на місцях проводили сканування.