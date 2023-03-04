Про це заявила Геологічна служба США (USGS). Європейський середземноморський сейсмологічний центр раніше оцінив магнітуду поштовхів у 6,6 бала, а глибину – у 183 кілометрів.

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Другий землетрус за місяць

Попередження про цунамі після землетрусу не оголошували.

Зазначимо, що це вже другий землетрус у Новій Зеландії за останній місяць. 15 лютого повідомлялося, що стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчули біля Веллінгтона.

Місцеві мешканці розповіли, що поштовхи були "масштабні та страшні".

Землетрус стався приблизно в 50 кілометрах на північний захід від Парапарауму на глибині 48 кілометрів. Понад 60 тисяч осіб на Північному та Південному островах повідомили, що відчули поштовхи, зокрема в Окленді та Крайстчерчі.

Згодом за 45 кілометрів на південний захід від Таумарунуі на глибині 78 кілометрів стався землетрус магнітудою 4,0.

Землетруси у Туреччині