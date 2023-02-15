Землетрус стався сьогодні, 15 лютого. За словами місцевих мешканців, поштовхи були "масштабні та страшні".

Зверніть увагу Прилетів бумеранг: на сході Росії стався потужний землетрус

Що відомо про землетрус у Новій Зеландії

Землетрус стався приблизно в 50 кілометрах на північний захід від Парапарауму на глибині 48 кілометрів. Понад 60 тисяч осіб на Північному та Південному островах повідомили, що відчули поштовхи, зокрема в Окленді та Крайстчерчі.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило про відсутність загрози цунамі.

Згодом за 45 кілометрів на південний захід від Таумарунуі на глибині 78 кілометрів стався землетрус магнітудою 4,0.

Це було схоже на вантажний потяг, який промчав повз наш будинок,

– розповів один з очевидців.

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