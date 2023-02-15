Землетрус стався сьогодні, 15 лютого. За словами місцевих мешканців, поштовхи були "масштабні та страшні".
Зверніть увагу Прилетів бумеранг: на сході Росії стався потужний землетрус
Що відомо про землетрус у Новій Зеландії
Землетрус стався приблизно в 50 кілометрах на північний захід від Парапарауму на глибині 48 кілометрів. Понад 60 тисяч осіб на Північному та Південному островах повідомили, що відчули поштовхи, зокрема в Окленді та Крайстчерчі.
Національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило про відсутність загрози цунамі.
Згодом за 45 кілометрів на південний захід від Таумарунуі на глибині 78 кілометрів стався землетрус магнітудою 4,0.
Це було схоже на вантажний потяг, який промчав повз наш будинок,
– розповів один з очевидців.
Потужні землетруси в інших країнах
- Вночі 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові. Землетрус стався на сході Росії магнітудою 5,8.
- У Румунії 14 лютого зафіксували сильний землетрус магнітудою 5,7. Після землетрусу послідували два афтершоки.
- У Грузії 12 лютого о 12:07 за місцевим часом знову зафіксували землетрус.
Напередодні у Грузії також стався землетрус. Національний центр сейсмічного моніторингу повідомив, що поштовхи відбулися за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.
До речі, жертвами землетрусу у Туреччині та Сирії стали понад 41 тисяча людей. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що число жертв стихійного лиха на півдні країни сягнуло 35 418 осіб.
Відомо, що у лікарнях перебувають 13 208 поранених унаслідок землетрусів. Пошуково-рятувальні роботи в зоні землетрусу буде продовжено доти, доки під завалами залишатимуться люди, пообіцяв Ердоган.
- Понад 5 814 людей загинули в Сирії. Майже дев'ять мільйонів людей у країні постраждали від землетрусу, повідомила ООН.