Що відомо про землетрус

Як повідомили у Національному центрі сейсмічного моніторингу, магнітуда землетрусу становила 4,3. А відбувся він за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.

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Також іноземні ЗМІ повідомляють, що підземні поштовхи були зафіксовані о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Осередок землетрусу залягав на глибині 4,96 км.

На щастя, відомостей ані про постраждалих, ані про руйнування не поступало.

Як вберегти своє життя під час землетрусу

Землетрус – це не те явище, яке можна попередити, лише передбачити. Тож існує ціла система заходів під час надзвичайної ситуації, які потрібно враховувати. Рекомендують, зокрема:

не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;

наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;

не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт, адже це зона підвищеного ризику.



Що робити під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу

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