Що відомо про землетрус
Як повідомили у Національному центрі сейсмічного моніторингу, магнітуда землетрусу становила 4,3. А відбувся він за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.
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Також іноземні ЗМІ повідомляють, що підземні поштовхи були зафіксовані о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Осередок землетрусу залягав на глибині 4,96 км.
На щастя, відомостей ані про постраждалих, ані про руйнування не поступало.
Як вберегти своє життя під час землетрусу
Землетрус – це не те явище, яке можна попередити, лише передбачити. Тож існує ціла система заходів під час надзвичайної ситуації, які потрібно враховувати. Рекомендують, зокрема:
- не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;
- наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;
- не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт, адже це зона підвищеного ризику.
Що робити під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу
Не перший землетрус у лютому
- Зазначимо, що це підземні поштовхи за останній місяць сколихнули не одну державу. Найбільш руйнівним землетрус був у Туреччині та Сирії магнітудою 7,8. Так, у цих країнах кількість жертв внаслідок надзвичайної ситуації перевищила 25 тисяч осіб.
- 10 лютого поштовхи магнітудою 4,4. також зафіксували на кордоні Росії та Казахстану. Осередок цього землетрусу був на глибині 10 кілометрів.
- Підземні поштовхи магнітудою 4,5 на глибині 10 кілометрів зафіксували також у Киргизстані.