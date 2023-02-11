Що відомо про землетрус

Як повідомили у Національному центрі сейсмічного моніторингу, магнітуда землетрусу становила 4,3. А відбувся він за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.

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Також іноземні ЗМІ повідомляють, що підземні поштовхи були зафіксовані о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Осередок землетрусу залягав на глибині 4,96 км.

На щастя, відомостей ані про постраждалих, ані про руйнування не поступало.

Як вберегти своє життя під час землетрусу

Землетрус – це не те явище, яке можна попередити, лише передбачити. Тож існує ціла система заходів під час надзвичайної ситуації, які потрібно враховувати. Рекомендують, зокрема:

  • не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;
  • наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;
  • не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт, адже це зона підвищеного ризику.


Що робити під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу

Не перший землетрус у лютому

  • Зазначимо, що це підземні поштовхи за останній місяць сколихнули не одну державу. Найбільш руйнівним землетрус був у Туреччині та Сирії магнітудою 7,8. Так, у цих країнах кількість жертв внаслідок надзвичайної ситуації перевищила 25 тисяч осіб.
  • 10 лютого поштовхи магнітудою 4,4. також зафіксували на кордоні Росії та Казахстану. Осередок цього землетрусу був на глибині 10 кілометрів.
  • Підземні поштовхи магнітудою 4,5 на глибині 10 кілометрів зафіксували також у Киргизстані.