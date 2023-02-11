Что известно о землетрясении
Как сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга, магнитуда землетрясения составила 4,3. А произошло оно в 7 километрах от Озургети, в деревне Вакиджвари.
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Также иностранные СМИ сообщают, что подземные толчки были зафиксированы в 19:33 по тбилисскому времени (17:33 по Киеву). Очаг землетрясения залегала на глубине 4,96 км.
К счастью, сведений ни о пострадавших, ни о разрушениях не поступало.
Как уберечь свою жизнь во время землетрясения
Землетрясение – это не то явление, которое можно предупредить, а лишь предсказать. Поэтому существует целая система мер при чрезвычайной ситуации, которые нужно учитывать. Рекомендуют, в частности:
- не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;
- заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;
- не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт, ведь это зона повышенного риска.
Что делать во время землетрясения / Инфографика 24 Канала
Не первое землетрясение в феврале
- Отметим, что эти подземные толчки за последний месяц всколыхнули не одно государство. Наиболее разрушительным землетрясение было в Турции и Сирии магнитудой 7,8. Так, в этих странах количество жертв в результате чрезвычайной ситуации превысило 25 тысяч человек.
- 10 февраля толчки магнитудой 4,4 также зафиксировали на границе России и Казахстана. Ячейка этого землетрясения была на глубине 10 километров.
- Подземные толчки магнитудой 4,5 на глубине 10 километров зафиксировали также в Кыргызстане.