Землетрясение произошло в 14:00 (по Киеву) примерно в 200 километрах от города Усть-Каменогорск.

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Заметим, что это уже второй раз в течение этой недели в Казахстане испытывают подземные толчки. Специалисты указывают, что на этот раз очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Это землетрясение специалисты относят к классу слабых, информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

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Заметим, что в Киргизии зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5, на индонезийских островах началось извержение вулкана. Как пишет казахское издание Altyn-Orda со ссылкой на сеть сейсмических станций СОМЕ при Министерстве чрезвычайных ситуаций Казахстана в Киргизии произошло землетрясение в 11:24 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен на глубине в 10 километров. Сведений об чувствительности по шкале МSК-64 нет, равно как и информации о пострадавших и разрушениях.

Практически одновременно на одном из индонезийских островов началось извержение вулкана, сообщает индонезийское агентство. ANTARA. По данным Национального центра по смягчению последствий вулканологических и геологических опасностей (BNPB), речь идет об острове Сиау, где расположен вулкан Карангетанг.

Что известно о землетрясении в Турции

6 февраля в Турции у границы с Сирией произошел ряд разрушительных землетрясений. По состоянию на 10 февраля, спасатели продолжают ликвидировать последствия землетрясений.

Чрезвычайники разбирают завалы и пытаются найти выживших. По последним данным, землетрясения унесли жизни уже более 21 тысячи человек. По данным властей, не менее 78 124 человек получили ранения в обеих странах.

По состоянию на 10 февраля из зоны бедствия уже удалось вывезти 12 украинцев. Под завалами могут находиться еще пять наших сограждан.

Украина, как и ряд других стран мира, отправила в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек.

Между тем, сейсмологи предупредили, что в будущем в Греции может также произойти мощное землетрясение. Он может быть сильнее, чем в Сирии и Турции – то есть 8,5 по шкале Рихтера. К сожалению, точное время крушения предусмотреть невозможно.