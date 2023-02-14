Землетрус стався о 15:16 у Південно-Західному повіті Горж після того, як у понеділок стався ще один сильний землетрус магнітудою 5,2. Напередодні у цій зоні сталася серія із п'яти землетрусів поспіль.

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Зазначають, що нові поштовхи відчували також у Бухаресті. Після землетрусу відбулися два афтершоки магнітудою 3,4 і 3,5.

Національний науково-дослідний інститут повідомив, що землетрус був зареєстрований на глибині 6,2 кілометра і розташований в 102 кілометрах на Північ від Крайови, в 120 кілометрах на Південний Захід від Сібіу і в 146 кілометрах на Захід від Пітешті.



В Румунії вдруге за день зафіксували сильний землетрус / Фото EMSC

Наразі про потерпілих внаслідок землетрусу у Румунії не повідомляли.

Зазначимо, що вчора Румунію теж сколихнув землетрус. Його поштовхи відчули також і в інших країнах на Балканах – у Болгарії, Хорватії, Боснії й Герцеговині та Сербії.



Як поводитися під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу