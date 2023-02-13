Епіцентр землетрусу розташований в Крайові, Румунія, за 12 кілометрів на північний захід від міста Тиргу-Зіу. Постраждалих унаслідок землетрусу, на щастя, немає.

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Де відчули поштовхи

Через 20 хвилин після землетрусу відбувся афтершок – поштовх магнітудою 3,0. Землетрус, який сколихнув Румунію, відчули також і в інших країнах на Балканах – у Болгарії, Хорватії, Боснії й Герцеговині та Сербії. До слова, землетрус відчули у сербській столиці – у Белграді.

У Хорватії за останні 32 години відчули вже 3 підземні поштовхи.

Чому землетрус не відчули в Україні

Україна є однією з країн, що межують з Румунією, однак підземних поштовхів ми не відчули. Найперше це пов'язано з розташуванням епіцентру та силою поштовхів – епіцентр землетрусу залягає під землею ближче до кордону Румунії та Сербії.

Тож зважаючи на цю відстань та магнітуду в 5,2, українці не відчули цих підземних поштовхів. Однак загроза для нашої країни також є, тому нагадуємо правила безпеки на випадок землетрусів.

Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:

не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;

наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;

не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.



Як поводитися під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу