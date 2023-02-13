Поштовхи зафіксували близько 10 ранку. Його орієнтовна магнітуда 4,9.

Важливо У Туреччині оцінили збитки від руйнівного землетрусу

Біля Фукусіми стався землетрус

Як стало відомо, 13 лютого у префектурах Фукусіма і Міягі стався землетрус із сейсмічною інтенсивністю 3.

Поштовхи спостерігалася в містах Сома і Кунімі у префектурі Фукусіма, а також у місті Ісіномакі у префектурі Міягі,

– йдеться у місцевих виданнях.

Окрім цього, поштовхи 2 і 1 бали спостерігалися в різних частинах Тохоку і Канто.

Згідно зі спостереженнями Японського метеорологічного агентства, епіцентр знаходився біля узбережжя префектури Фукусіма, на глибині 60 кілометрів і орієнтовною магнітудою 4,9.

Землетрус у Росії

Російські ЗМІ повідомили, що також сьогодні зафіксували землетрус біля Курильських островів. Його магнітуда – 5,8.

До речі, Курильські острови адміністративно є частиною Сахалінської області Росії.

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