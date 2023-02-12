Упродовж декількох днів на планеті зафіксували сотні землетрусів. Трагедія сколихнула Туреччину та Сирію. Кількість жертв вже перевищила 33 тисячі. Окрім того, є десятки тисяч постраждалих.

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Землетруси у Грузії – головне

Сейсмічні активності упродовж останніх днів також фіксують у Грузії. Зокрема, 12 лютого там зафіксували землетрус поблизу села Гомі. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Напередодні у Грузії також стався землетрус. Національний центр сейсмічного моніторингу повідомив, що поштовхи відбулися за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.

Людей закликають бути обережними та дотримуватися правил, які допоможуть врятуватися під час землетрусу. Зокрема, просять фіксувати номери, куди можна зателефонувати у випадку загрози, а також – облаштувати своє помешкання.

Важливо! Турецький експерт розповів, що сила землетрусу у Туреччині дорівнювала вивільненню енергії 500 атомних бомб. Після двох найбільших землетрусів також зафіксували понад 2 тисячі афтершоків. Вони також призвели до руйнівних наслідків.