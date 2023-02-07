На жаль, попередити землетрус – неможливо. Водночас якщо дотримуватися правил, можна врятувати своє життя й здоров'я. Найголовніше – не панікувати. Це – суттєво збільшує шанси.
Зверніть увагу Посольство знайшло 6 українців, які не виходили на зв'язок у Туреччині
Попередили про землетрус – що робити
Іноді про землетрус попереджають. Тоді є трохи часу, аби убезпечити себе. Зокрема, необхідно:
- важкі та великі речі перенести на підлогу; речі, які можуть впасти, – закріпити;
- постійно стежити за актуальною інформацією та оновленням інструкцій від офіційних джерел;
- не користуватися телефоном без потреби;
- оперативно одягнутися та зібратися, допомогти зробити це дітям та людям літнього віку;
- зібрати найнеобхідніше (документи, їжу, воду, ліки, кишеньковий ліхтарик) у тривожну валізку;
- попередити сусідів про загрозу;
- допомогти людям, які не мають змоги самостійно потурбуватися про себе;
- розповісти дітям, що робити, коли землетрус почнеться;
- покласти дитині у рюкзак або кишеню позначку з інформацією про дитину та контактами батьків;
- виходячи з дому, переконатися, що нагрівальні пристрої та газ – вимкнені;
- на вулиці не наближатися до будівель та споруд;
- рухатися у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок;
- тримати над головою – рюкзак (може захистити від травми).
Землетрус вже почався – як рятуватися
Якщо ж землетрус вже почався, потрібно діяти блискавично. Кожна секунда зволікань може коштувати дуже дорого.
Алгоритм дій:
- заховатися – перейти у місце подалі від вікон (де не можуть впасти меблі або інші важкі предмети); найкращі сховки – під міцними столами, ліжками, біля головних стін або колон;
- остерігатися навісних меблів або великогабаритної техніки;
- остерігатися дзеркал;
- тримати під рукою кишеньковий ліхтарик (на випадок, якщо електрики не стане) та мобільний.
Опинилися під завалами – що робити
Пріоритет – оцінити ситуацію. Як би не було складно й страшно, потрібно намагатися не дозволяти паніці захопити свідомість.
- Головне – не переставати кликати на допомогу;
- Коли почули, потрібно чекати, коли розберуть завал;
- якщо ніхто не чує крику, варто спробувати врятуватися самостійно. Водночас – не можна робити різких рухів. Насамперед – оцініть ситуацію: що видно, що впало;
- розбираючи завал, вкрай важливо намагатися не зачепити те, на чому все тримається;
- якщо вибратися самостійно – нереально, треба не припиняти кликати на допомогу (телефонувати, кричати, гучно стукати по трубах).
Землетрус у Туреччині – куди звернутися українцям
Василь Боднар – надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині – розповів, що українці можуть дізнатися необхідну їм інформацію за номерами:
- + 90 539 550 98 98 (гаряча лінія посольства);
- + 38 044 338 15 88 (гаряча лінія МЗС).