К сожалению, избежать землетрясения – невозможно. В то же время, если соблюдать правила, можно спасти свою жизнь и здоровье. Самое главное – не паниковать. Это существенно увеличивает шансы.

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Предупредили о землетрясении – что делать

Иногда о землетрясении предупреждают. Тогда есть немного времени, чтобы обезопасить себя. В частности, необходимо:

тяжелые и большие вещи перенести на пол; вещи, которые могут упасть – закрепить;

постоянно следить за актуальной информацией и обновлением инструкций от официальных источников;

не пользоваться телефоном без необходимости;

оперативно одеться и собраться, помочь сделать это детям и пожилым людям;

собрать самое необходимое (документы, еду, воду, лекарства, карманный фонарик) в тревожный чемоданчик;

предупредить соседей об угрозе;

помочь людям, не имеющим возможности самостоятельно позаботиться о себе;

рассказать детям, что делать, когда землетрясение начнется;

положить ребенку в рюкзак или карман отметку с информацией о ребенке и контактами родителей;

выходя из дома, убедиться, что нагревательные устройства и газ выключены;

на улице не приближаться к зданиям и сооружениям;

двигаться в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, незастроенных участков;

держать над головой рюкзак (может защитить от травмы).

Землетрясение уже началось – как спасаться

Если же землетрясение уже началось, нужно действовать молниеносно. Каждая секунда замедления может стоить очень дорого.

Алгоритм действий:

спрятаться – перейти в место подальше от окон (где не может упасть мебель или другие тяжелые предметы); лучшие укрытия – под крепкими столами, кроватями, у главных стен или колонн;

опасаться навесной мебели или крупногабаритной техники;

остерегаться зеркал;

держать под рукой карманный фонарик (на случай, если электричества не станет) и мобильный.

Оказались под завалами – что делать

Приоритет – оценить ситуацию. Как бы ни было сложно и страшно, нужно стараться не позволять панике захватить сознание.

Главное – не переставать звать на помощь;

Когда услышали, нужно ждать, когда разберут завал;

если никто не слышит крика, следует попытаться спастись самостоятельно. В то же время нельзя делать резких движений. Прежде всего – оцените ситуацию: что видно, что упало;

разбирая завал, крайне важно стараться не задеть то, на чем все держится;

если выбраться самостоятельно – нереально, нужно не прекращать звать на помощь (звонить, кричать, громко стучать по трубам).

Важно! Выходить из укрытия можно только тогда, когда утихли первые колебания. Важно подготовить путь к эвакуации. В частности, открыть межкомнатную и входную дверь, а также – окна.

Землетрясение в Турции – куда обратиться украинцам

Василий Боднар – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции – рассказал, что украинцы могут узнать необходимую им информацию по номерам: