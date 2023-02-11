Станом на 11 лютого рятувальна операція після землетрусу в Туреччині триває та кількість жертв щогодини лише зростає. Окрім того, генеральний менеджер із землетрусів і зниження ризиків AFAD Орхан Татар під час пресконференції пояснив, скільки тривали підземні поштовхи та чому еквівалентна їхня сила.

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Як за дві хвилини сталася світова катастрофа

Орхан Татар констатував, що було два найбільші землетруси на території Туреччини магнітудою 7,7. Перший трапився о 04:17 і тривав 65 секунд, а через певний час – інший, що тривав близько 45 секунд. Сумарно регіон трусило майже 2 хвилини, однак за цей час сталася жахлива трагедія в історії людства.

Ця енергія, що виділяється під час землетрусу магнітудою 7,7, еквівалентна енергії 500 атомних бомб,

– констатував експерт.

Окрім того, він згадав, що після цих двох найбільших землетрусів відбулося понад 2 тисячі афтершоків, магнітудою дещо меншою. Однак вони також призвели до фатальних наслідків, забравши життя тисяч людей і зруйнувавши велику кількість будинків.

Що таке афтершоки Це підземні поштовхи, які можуть траплятися після землетрусу. Кількість афтершоків залежить від сили землетрусу й може досягати декількох тисяч разів, як трапилося в цьому випадку. Важливо, що магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.

Джерело: Вікіпедія

Землетруси в Туреччині: останні новини

Турецькі ЗМІ днями повідомили, що внаслідок підземних поштовхів у селі Тепехан, що у провінції Хатай, утворилась тріщина глибиною 30 метрів і завширшки близько 200 метрів.

Окрім того, сейсмологи прогнозують, що у недалекому майбутньому землетрус 8,5 за шкалою Ріхтера може трапитись на території Греції. Про це заявили місцеві професори Константинос Синолакіс і Костас Папазакос. Вони також закликали сприймати їхні слова не як передбачення, а – попередження, оскільки нічого не можна спрогнозувати на зі 100-відсотковою точністю.

До цієї теми наостанок згадаємо щось приємне. Власне, в провінції Хатай витягнули з-під руїн будинку живу 10-денну дитину. Вона пробула під завалами разом зі своєю мамою понад 90 годин.



Що робити у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу