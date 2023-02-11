Відповідне моторошне відео показали турецькі ЗМІ. Про жахливі наслідки землетрусу пише 24 Канал.

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Гігантський розлом показали у селі Тепехан Хатай. У TRT Haber зазначили, що оливкове поле буквально розколовся та утворилися великі западини.

За даними турецьких ЗМІ, ущелина, що утворилася внаслідок землетрусу, глибиною близько 30 метрів і завширшки близько 200.

Величезна тріщина в Туреччині: дивіться відео

Останні дані щодо жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії

Станом на ранок 11 лютого кількість жертв через землетруси у Туреччині та Сирії вже перевищила 23 тисячі.

Офіційні дані наразі свідчать про те, що загинуло щонайменше 23 700 людей. З них – 3 500 у Сирії та 20 200 у Туреччині. Втім, рятувально-пошукові роботи продовжуються, тож, на жаль, кількість смертей ще може збільшитися.