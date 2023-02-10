Супутники оцінюють збитки після руйнівного землетрусу, що стався в Туреччині та багатьох інших країнах у понеділок, 6 лютого. Катастрофа застала людей у ліжках посеред ночі.

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Фото з космосу

Maxar Technologies опублікували порівняння "до" та "після" землетрусу:

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Знімки також публікують деякі користувачі Twitter, отримуючи їх від супутникових провайдерів.

This is a running thread of satellite imagery showing the destruction seen in Turkey and Syria in the aftermath of the devastating earthquakes. #turkeyearthquake2023



pic.twitter.com/EXPlRe5aO5 — Benjamin Strick (@BenDoBrown) February 8, 2023

Open data from @Maxar shows the immense damage suffered after the earthquakes in Turkey, impacting areas around Turkey and Syria.



Imagery from Feb 7 taken over İslahiye in Gaziantep, Turkey, shows this block collapsed (37.025168, 36.639206) pic.twitter.com/3RhMZVIFwf — Benjamin Strick (@BenDoBrown) February 8, 2023

This block of buildings also destroyed, at coordinates: 37.022808, 36.630666 pic.twitter.com/4QVkECNTHZ — Benjamin Strick (@BenDoBrown) February 8, 2023

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та Європейське космічне агентство ще не опублікували знімки Туреччини, на збір яких агентствам може знадобитися кілька днів, залежно від доступного часу роботи супутників, їхніх орбіт і хмарного покриву.

Супутниковий центр ООН оголосив, що він активував свою картографічну службу, яка "забезпечує аналіз супутникових зображень під час гуманітарних надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі стихійними лихами, складними надзвичайними ситуаціями і конфліктними ситуаціями".

Безпосередньо цей центр не керує супутниками, але він співпрацює з країнами-членами ООН для збору знімків від їхніх урядових установ і приватних супутникових операторів. Компанія Maxar пообіцяла надавати знімки "багатьом організаціям", а Planet заявила, що планує надати більше оновлень найближчими днями.

​Ще один знімок демонструє два пошкоджені резервуари для зберігання нафти на терміналі Джейхан у Туреччині.

Satellite imagery captured today by @planet now shows what appears to be two ruptured oil storage tanks at the Ceyhan terminal in Turkey. These tanks are fed with oil that derives from northern Iraq. Each one of these tanks can store a million barrels. #OOTT pic.twitter.com/DhnmvyWZQJ — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) February 7, 2023

"Супутникові знімки, зроблені сьогодні Planet, показують те, що схоже на два розірвані резервуари для зберігання нафти на терміналі Джейхан в Туреччині. Ці резервуари наповнюються нафтою, яка надходить з північного Іраку. Кожен з цих резервуарів може зберігати мільйон барелів".

Супутникові знімки та орбітальні спостереження будуть використовуватися разом з іншими даними, щоб допомогти тим, хто долає наслідки стихійного лиха, й отримати ресурси там, де вони необхідні.