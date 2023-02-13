Толчки зафиксировали около 10 утра. Его ориентировочная магнитуда 4,9.

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Возле Фукусимы произошло землетрясение

Как стало известно, 13 февраля в префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью 3.

Толчки наблюдались в городах Сома и Куними в префектуре Фукусима, а также в городе Исиномаки в префектуре Мияги,

– говорится в местных изданиях.

Кроме того, толчки 2 и 1 балла наблюдались в разных частях Тохоку и Канто.

Согласно наблюдениям Японского метеорологического агентства, эпицентр находился возле побережья префектуры Фукусима, на глубине 60 километров и ориентировочной магнитудой 4,9.

Землетрясение в России

Российские СМИ сообщили, что также сегодня зафиксировали землетрясение возле Курильских островов. Его магнитуда – 5,8.

Кстати, Курильские острова административно являются частью Сахалинской области России.

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