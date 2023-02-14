На жаль, під грудою бетону загинула 46-річна мешканка Запоріжжя Юлія Петрова, а також двоє її діток – 10-річний синочок Захар і 5-річний Матвійчик. Моторошну звістку сповістив батько самої Юлії – Сергій Петров.

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З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок,

– зауважив він.

За словами пана Сергія, його донька та її синочки кілька місяців тому вирушили до родичів. Вони мешкають у місті Антак'я, що у провінції Хатай.



У цьому житловому комплексі родина винаймала помешкання / Фото з архівів Петрова

Батько загиблої додав, що її чоловік – військовослужбовець. Він саме лікувався від поранення у Запоріжжі. Після планував вирушити до Туреччини, щоб допомогти знайти свою дружину та дітлахів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Зазначимо, що станом на 12:07 14 лютого, внаслідок землетрусів загинуло щонайменше 37 357 людей, передає Sky News. У Туреччині кількість жертв налічує 31 643 людини, а в Сирії – 5 714. На жаль, ці цифри з кожним днем лише ростуть.