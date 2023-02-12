У провінції Хатай, що на півдні Туреччини, врятували з-під завалів 10-річну дівчинку через 147 годин після руйнівного землетрусу, який стався в понеділок, 6 лютого.

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Рятувально-пошукові роботи продовжуються

На відео видно, як пошуково-рятувальні команди витягують дівчинку, на ім'я Куді з-під завалів і транспортують її на ношах.

Куді – наша кохана. Люба Куді,

– промовляє людина на відео.

Рятувальникам вдалося врятувати 10-річну дівчинку: дивіться відео

В тій же провінції врятували 35-річного чоловіка Мустафу Саригюль. Через 149 годин після землетрусу його знайшли серед руїн шестиповерхового житлового будинку.

Пошуково-рятувальні групи, а також військовослужбовці та члени румунської пошуково-рятувальної групи п’ять годин працювали над порятунком чоловіка.

Зверніть увагу! Станом на 16:00 12 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 29 605 осіб, як пише видання CNN. У Сирії щонайменше загинули 3 576 осіб – 2 168 у районах, які під контролем опозиції та 1 408 осіб на підконтрольних режиму Асада територіях.

Щемливі історії порятунку