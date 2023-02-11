Це трапилось у місті Кахраманмараш, де 6 лютого була серія землетрусів. Також живим у турецькій Антак'ї дістали 2-річного хлопчика.

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Як рятували хлопчика в Туреччині

Рятувальники почули голос хлопчика на місці розвалів одного з будинків. Дитину вдалось витягнути тільки через три години.

Коли 13-річний Берат Сари помітив свою тітку, то віддав їй хвилястого папугу, з яким всі 55 годин пробув під завалами.

Тітка Дёндю Озтюрк не змогла стримати сліз, зрадівши, що дитина вижила. Вона відразу взяла домашнього улюбленця хлопчика та погодувала його крихтами хліба, дала води.



У Туреччині з-під завалів врятували дитину з папугою / Фото АА

Хлопчика рятувальники обгорнули в спеціальну ковдру, щоб уникнути переохолодження та передали медикам. Дитину госпіталізували.



Рятувальники витягнули з-під завалів хлопчика, який вижив через 55 годин після землетрусу / Фото АА

Відомо, що врятували дитину фахівці з Азербайджану та Об'єднаних Арабських Еміратів, які прибули в Туреччину на допомогу.

Порятунок людей у Туреччині