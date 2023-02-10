Станом на ранок 10 лютого відомо про понад 21 тисячу людей, життя яких забрали землетруси в Туреччині та Сирії. Однак західні видання також констатували, що турецькі рятувальники дістали з-під завалів дитину разом з її мамою. Себто рятувальна операція триває.

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Порятунок немовляти

Зауважимо, що цей інцидент трапився в провінції Хатай на Півдні Туреччини. Відомо, що матір з 10-денним немовлям пробула під завалами на холоді понад 90 годин. Однак медики уже надають їй та дитині необхідну медичну допомогу.

10-денний хлопчик, на ім'я Ягіз, провів майже половину свого життя, застрягши під бетонними плитами, перш ніж його витягли з руїн південної турецької провінції Хатай,

– написали в Daily Mail.



Порятунок десятиденного хлопчика в Туреччині / Фото Anadolu Agency



Турецькі рятувальники дістали з-під завалів 10-денного хлопчика / Фото Anadolu Agency

Землетруси в Туреччині та Сирії: останні новини

Історія з цим десятиденним хлопчиком, якого вдалось витягнути з-під руїн поваленого будинку, далеко не перша. Власне, не так давно стало відомо, що в провінції Іскендерун рятувальники знайшли під завалами живу українку та її 4-річного сина.

Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган завітав у провінцію Хатай, яка чи не найбільше постраждала від поштовхів земної поверхні. Він також визнав помилки, яких припустилась влада під час реагування на трагедію, але знайшов їм поясненням. За його словами, рятувальники не могли вчасно прибути на місце події через погану погоду.

Окрім того, сейсмолог та заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера відповів, чи можна було б передбачити це стихійне лихо та уникнути фатальних наслідків. Він зазначив, що, на жаль, цього не вдалось би зробити за будь-яких обставин.



Що робити у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу