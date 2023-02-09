Про це Реджеп Ердоган заявив під час візиту до провінції Хантай, яка чи не найбільше постраждала унаслідок стихії. Президент Туреччини визнав помилки, але знайшов їм пояснення.

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У чому були помилки, на думку Ердогана

Після руйнівних землетрусів у Туреччині з'явилося чимало нарікань на владу через доволі повільну реакцію на події. Зокрема люди кажуть, що рятувальники прибували дуже повільно, проте є райони, де зараз завали розбирають місцеві мешканці.

Ердоган каже, що причиною проблем у реагуванні була зимова погода та той факт, що в аеропорті Хаятая пошкоджена злітно-посадкова смуга – це все ускладнило прибуття необхідних служб. Водночас президент Туреччини накинувся на тих, хто зараз критикує його і звинувачує їх у спробі використати трагедію в політичних амбіціях на тлі виборів у травні цього року.

Землетруси в Туреччині забрали вже щонайменше 16 710 життів, ще понад 64 000 людей зазнали поранень. Однак тепер ті, хто вижив, зіштовхнулися з новою проблемою – зараз там температура близька до 0 градусів, а тисячі людей залишилися без даху над головою, що загрожує обмороженням та переохолодженням.

Крім того, у рятувальників усе менше надій знайти під завалами живих людей. У деяких провінціях знаходять тільки тіла загиблих і відомі випадки, коли люди вмирали під завалами від холоду.

Тим часом Асад шукає винних

У Сирії землетрус забрав щонайменше 1 262 життів у районах, підконтрольних режиму Башара Асада та 1 930 у районах, які контролює опозиція. Щодо останніх, то їхньою надією на порятунок фактично є Туреччина, однак єдиний пропускний пункт з країною не працює через пошкодження дороги. В ООН сподіваються, що відкрити пункти на кордоні Туреччини з сирійськими регіонами, які контролюють повстанці, вдасться найближчим часом.

Однак Башар Асад взявся шукати винних і "знайшов їх". Щоправда, у Європі та США. Представники диктатора заявили, що трагедію ускладнюють санкції США та ЄС, адже зараз не вистачає бульдозерів, кранів та нафти через санкції.