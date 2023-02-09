Рятувальники зі всього світу прибули, аби допомогти розбирати завали будинків, які обвалилися внаслідок підземних поштовхів. Соцмережі облетіло чуйне фото з місця події, передає 24 Канал.

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Загинула в ліжку

На світлині видно, що батько нерухомо сидить серед уламків власного будинку та тримає за руку свою 15-річну дочку.

Фото зроблене в Кахраманмараші в Туреччині. Під час землетрусу дівчина була у своєму ліжку. Її придавило бетонними плитами та засипало уламками від розбитих вікон, внаслідок чого вона померла.

Батько тримає за руку мертву доньку / Фото з соцмереж

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