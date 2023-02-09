Рятувальники зі всього світу прибули, аби допомогти розбирати завали будинків, які обвалилися внаслідок підземних поштовхів. Соцмережі облетіло чуйне фото з місця події, передає 24 Канал.
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Загинула в ліжку
На світлині видно, що батько нерухомо сидить серед уламків власного будинку та тримає за руку свою 15-річну дочку.
Фото зроблене в Кахраманмараші в Туреччині. Під час землетрусу дівчина була у своєму ліжку. Її придавило бетонними плитами та засипало уламками від розбитих вікон, внаслідок чого вона померла.
Батько тримає за руку мертву доньку / Фото з соцмереж
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Землетрус у Туреччині: коротко
- 6 лютого потужний землетрус сколихнув південь Туреччини, а також Сирію. Стихія завдала серйозних руйнувань: багато будинків завалилися, інфраструктура зруйнована. Після цього в Туреччині ще кілька разів фіксували землетруси.
- Українські рятувальники вже працюють на місці трагедії. Вони долучилися до розбору завалів. У ДСНС України розповіли, що в Антакья провінції Хатай розгорнули наметове містечко.
- Раніше двоє громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, виявилися живими. Їх врятували з-під завалів.
- У МЗС України кажуть, що під завалами можуть бути 5 українців. Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадяни не виходять на зв'язок, але наше МЗС працює, аби встановити їхнє місцеперебування.