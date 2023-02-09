Спасатели со всего мира прибыли, чтобы помочь разбирать завалы обрушившихся в результате подземных толчков домов. Соцсети облетело чуткое фото с места происшествия, передает 24 Канал.
Важно Землетрясения в Турции и Сирии – более 17 000 жертв, спасательная операция продолжается: хронология
Погибла в постели
На фотографии видно, что отец неподвижно сидит среди обломков собственного дома и держит за руку свою 15-летнюю дочь.
Фото сделано в Кахраманмараше в Турции. Во время землетрясения девушка была в своей постели. Ее придавило бетонными плитами и засыпало обломками от разбитых окон, в результате чего она погибла.
Отец держит за руку мертвую дочь / Фото из соцсетей
В Турции ликвидируют последствия землетрясения: смотрите видео
Землетрясение в Турции: коротко
- 6 февраля мощное землетрясение всколыхнуло юг Турции, а также Сирию. Стихия нанесла серьезные разрушения: многие дома рухнули, инфраструктура разрушена. После этого в Турции еще несколько раз фиксировались землетрясения.
- Украинские спасатели уже трудятся на месте трагедии. Они присоединились к разбору завалов. В ГСЧС Украины рассказали, что в Антакья провинции Хатай развернули палаточный городок.
- Ранее два гражданина Украины, считавшиеся погибшими в турецком городе Хатай, оказались живыми. Их спасли из-под завалов.
- В МИД Украины говорят, что под завалами могут быть 5 украинцев. В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. Другие 22 гражданина не выходят на связь, но наш МИД работает, чтобы установить их местонахождение.