Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у Туреччині могли загинути двоє українців. На щастя, вони виявились живими.
Україні, яких вважали загиблими, живі
В обід 7 лютого речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що турецька сторона передала дані щодо того, що внаслідок землетрусу могли загинути двоє українців.
Він одразу наголосив, що дипломати перевіряють цю інформацію.
Ввечері цього ж дня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що їх врятували з-під завалів будинку.
Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку. Хвала Господу Богу,
– повідомив посол.
У якому стані перебувають постраждалі українці він не уточнив й пообіцяв надати всі деталі згодом.