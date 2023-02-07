Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у Туреччині могли загинути двоє українців. На щастя, вони виявились живими.

Україні, яких вважали загиблими, живі

В обід 7 лютого речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що турецька сторона передала дані щодо того, що внаслідок землетрусу могли загинути двоє українців.

Він одразу наголосив, що дипломати перевіряють цю інформацію.

Ввечері цього ж дня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що їх врятували з-під завалів будинку.

Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку. Хвала Господу Богу,

– повідомив посол.

У якому стані перебувають постраждалі українці він не уточнив й пообіцяв надати всі деталі згодом.