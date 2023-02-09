Деталі повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко, передає 24 Канал.

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Ніколенко зазначив, що українські консули вже вирушили в зону стихійного лиха на Півдні Туреччини задля допомоги українцям. Дипломати везуть:

теплий одяг,

предмети першої необхідності,

ліки.

На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.

Маємо інформацію про ймовірне перебування 5 українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. 1 громадянка була госпіталізована. Загроз її життю немає,

– запевнив Ніколенко.

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадяни не виходять на зв'язок, але наше МЗС працює, аби встановити їхнє місцеперебування.