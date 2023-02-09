Об этом Реджеп Эрдоган заявил во время визита в провинцию Хантай, которая больше всего пострадала в результате стихии. Президент Турции признал ошибку, но нашел им объяснение.

Обратите внимание В Турции отец держит за руку мертвую дочь, пока разбирают завалы: трогательное фото

В чем были ошибки, по мнению Эрдогана

После разрушительных землетрясений в Турции появилось немало нареканий на власть из-за довольно медленной реакции на события. В частности, люди говорят, что спасатели прибывали очень медленно, однако есть районы, где сейчас завалы разбирают местные жители.

Эрдоган говорит, что причиной проблем в реагировании была зимняя погода и тот факт, что в аэропорту Хаятая повреждена взлетно-посадочная полоса – это осложнило прибытие необходимых служб. В то же время, президент Турции набросился на тех, кто сейчас критикует его и обвиняет их в попытке использовать трагедию в политических амбициях на фоне выборов в мае этого года.

Землетрясения в Турции унесли уже по меньшей мере 16 710 жизней, еще более 64 000 человек получили ранения. Однако теперь выжившие столкнулись с новой проблемой – сейчас там температура близка к 0 градусам, а тысячи людей остались без крова, что грозит обморожением и переохлаждением.

Кроме того, у спасателей все меньше надежд найти под завалами живых людей. В некоторых провинциях обнаруживаются только тела погибших и известные случаи, когда люди умирали под завалами от холода.

Между тем Асад ищет виновных

В Сирии землетрясение унесло по меньшей мере 1262 жизней в районах, подконтрольных режиму Башара Асада и 1930 в районах, которые контролирует оппозиция. Что касается последних, то их надеждой на спасение фактически является Турция, однако единственный пропускной пункт со страной не работает из-за повреждения дороги. В ООН надеются, что открыть пункты на границе Турции с сирийскими регионами, контролирующими повстанцы, удастся в ближайшее время.

Однако Башар Асад принялся искать виновных и "нашел их". Правда, в Европе и в США. Представители диктатора заявили, что трагедию усложняют санкции США и ЕС, ведь сейчас не хватает бульдозеров, кранов и нефти из-за санкций.