По состоянию на утро 10 февраля известно о более 21 тысячи человек, жизнь которых унесли землетрясения в Турции и Сирии. Однако западные издания также констатировали, что турецкие спасатели извлекли из-под завалов ребенка вместе с его мамой. То есть спасательная операция продолжается.

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Спасение младенца

Заметим, что этот инцидент произошел в провинции Хатай на Юге Турции. Известно, что мать с 10-дневным младенцем пробыла под завалами на холоде более 90 часов. Однако медики уже оказывают ей и ребенку необходимую медицинскую помощь.

10-дневный мальчик, по имени Ягиз, провел почти половину своей жизни, застряв под бетонными плитами, прежде чем его вытащили из руин южной турецкой провинции Хатай,

– написали в Daily Mail.



Спасение десятидневного мальчика в Турции / Фото Anadolu Agency



Турецкие спасатели достали из-под завалов 10-дневного мальчика / Фото Anadolu Agency

Землетрясения в Турции и Сирии: последние новости

История с этим десятидневным мальчиком, которого удалось вытащить из-под развалин поваленного дома, далеко не первая. Собственно, недавно стало известно, что в провинции Искендерун спасатели нашли под завалами живую украинку и ее 4-летнего сына.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган посетил провинцию Хатай, которая больше всего пострадала от толчков земной поверхности. Он также признал ошибки, что допустила власть во время реагирования на трагедию, но нашел им объяснение. По его словам, спасатели не могли вовремя прибыть на место происшествия из-за плохой погоды.

Кроме того, сейсмолог и заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера ответил, можно ли было бы предсказать это стихийное бедствие и избежать фатальных последствий. Он отметил, что, к сожалению, этого не удалось бы сделать при любых обстоятельствах.



Что делать в случае землетрясения / Картинка 24 Канала