Однако еще 5 украинцев до сих пор могут быть под завалами. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

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Боднар рассказал, что сейчас есть запрос на эвакуацию и помощь примерно 62 украинцам. Уже удалось вывезти 12 человек. Также установлена связь с 96 гражданами. Посольство ждет информацию о еще 22.

Также дипломат отметил, что украинские консулы 9 декабря уехали в провинцию Хатай. Они везут гуманитарную помощь и будут готовы эвакуировать украинцев в более безопасные провинции.

Есть информация, что до пяти граждан Украины могут находиться под завалами. Но я думаю, что это очень предварительная информация. И мы будем знать это позже, когда проверят места жительства украинцев,

– подчеркнул Боднар.

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