Спасателям удалось достать мальчика Мертата Татара из-под обрушенного здания. Ребенок находился под завалами здания 79 часов.
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2-летний мальчик выжил после смертоносного землетрясения
Мальчика каретой скорой помощи доставили в ближайшую больницу.
Издание "Анадола" информирует, что 9 февраля из-под завалов спасли двоих детей и двух девочек-подростков. Кроме 2-летнего Мертата Татара, в Антакье вытащили из-под завалов 3-летнюю девочку Эй Хаддап. Она была под завалами 70 часов.
Спасатели также спасли троих членов той же семьи во время поисково-спасательных операций.
В районе Гельбаши провинции Адияман спасли из-под завалов 14-летнюю Серен и 16-летнюю Элиф. Подростки находились под завалами 70 часов.
Разрушительное землетрясение в Турции: что известно
- В Турции и Сирии 6 февраля произошло мощное землетрясение. По состоянию на 9 февраля, по данным властей, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии составляет не менее 17 543 человек.
- По словам вице-президента Турции Фуата Октая, число погибших в Турции возросло до минимум 14 351 человека, еще 63 794 получили ранения.
- Общее число смертей в Сирии возросло до 3192 человек.
- Украинские дипломаты пытаются установить, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы. По предварительной информации, под завалами могут находиться 5 украинцев. Одну гражданку Украины госпитализировали – угрозы ее жизни нет.
- Известно, что Украина отправила в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек.