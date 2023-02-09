Спасателям удалось достать мальчика Мертата Татара из-под обрушенного здания. Ребенок находился под завалами здания 79 часов.

Смотрите также Можно ли предсказать землетрясение в Украине и есть ли риск для наших АЭС: интервью с сейсмологом НАН

2-летний мальчик выжил после смертоносного землетрясения

Мальчика каретой скорой помощи доставили в ближайшую больницу.

Издание "Анадола" информирует, что 9 февраля из-под завалов спасли двоих детей и двух девочек-подростков. Кроме 2-летнего Мертата Татара, в Антакье вытащили из-под завалов 3-летнюю девочку Эй Хаддап. Она была под завалами 70 часов.

Спасатели также спасли троих членов той же семьи во время поисково-спасательных операций.

В районе Гельбаши провинции Адияман спасли из-под завалов 14-летнюю Серен и 16-летнюю Элиф. Подростки находились под завалами 70 часов.

Разрушительное землетрясение в Турции: что известно