Рятувальникам вдалося дістати хлопчика Мертата Татара з-під обваленої будівлі. Дитина перебувала під завалами будівлі 79 годин.
Дивіться також Чи можна передбачити землетрус в Україні та чи є ризик для наших АЕС: інтерв'ю з сейсмологом НАН
2-річний хлопчик вижив після смертоносного землетрусу
Хлопчика каретою швидкої допомоги доправили до найближчої лікарні.
Видання "Анадолу" інформує, що 9 лютого з-під завалів врятували двох дітей і двох дівчинок-підлітків. Окрім 2-річного Мертата Татара, в Антак'ї витягнули з-під завалів 3-річну дівчинку Ею Хаддап. Вона перебувала під завалами 70 годин.
Рятувальники також врятували трьох членів тієї ж сім'ї під час пошуково-рятувальних операцій.
У районі Гельбаші провінції Адіяман врятували з-під завалів 14-річну Серен та 16-річну Еліф. Підлітки були під завалами 70 годин.
Руйнівний землетрус у Туреччині: що відомо
- У Туреччині та Сирії 6 лютого стався потужний землетрус. Станом на 9 лютого, за даними влади, кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії становить щонайменше 17 543 людини.
- За словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, кількість загиблих у Туреччині зросла до щонайменше 14 351 людини, ще 63 794 отримали поранення.
- Загальна кількість смертей у Сирії зросла до 3 192 осіб.
- Українські дипломати намагаються встановити, чи є серед жертв і постраждалих українці. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути 5 українців. Одну громадянку України госпіталізували – загрози її життю немає.
- Відомо, що Україна відправила в Туреччину пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб.