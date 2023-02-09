Рятувальникам вдалося дістати хлопчика Мертата Татара з-під обваленої будівлі. Дитина перебувала під завалами будівлі 79 годин.

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2-річний хлопчик вижив після смертоносного землетрусу

Хлопчика каретою швидкої допомоги доправили до найближчої лікарні.

Видання "Анадолу" інформує, що 9 лютого з-під завалів врятували двох дітей і двох дівчинок-підлітків. Окрім 2-річного Мертата Татара, в Антак'ї витягнули з-під завалів 3-річну дівчинку Ею Хаддап. Вона перебувала під завалами 70 годин.

Рятувальники також врятували трьох членів тієї ж сім'ї під час пошуково-рятувальних операцій.

У районі Гельбаші провінції Адіяман врятували з-під завалів 14-річну Серен та 16-річну Еліф. Підлітки були під завалами 70 годин.

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