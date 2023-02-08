Об этом в интервью 24 Канала рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера. Он ответил, можно ли было предусмотреть трагедию в Турции и спасти людей.
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Сейсмолог НАН рассказал, почему говорят, что можно было предотвратить потери
Нет к сожалению. Противоположную информацию распространяют только для того, чтобы взбудоражить общество и заинтересовать журналистов так называемыми "исследованиями",
– сказал Александр Кендзера.
Кроме того, Александр Кендзера ранее в комментарии 24 Канала заявлял, что в Турции знали, какие могут быть землетрясения. Однако, по словам сейсмолога, в Турции не провели достаточной работы, чтобы убедиться, что дома будут сейсмоустойчивыми.
Что известно о землетрясении в Турции и Сирии
- Мощное землетрясение всколыхнуло юг Турции, а также Сирию в понедельник, 6 февраля. По данным AFP, количество жертв в Турции и Сирии в результате землетрясений достигло 11 700.
- Это самое мощное землетрясение в Турции с 1939 года. Стихия нанесла серьезные разрушения как в Турции, так и в Сирии. После этого в Турции еще несколько раз фиксировались землетрясения.
- Пока украинские дипломаты пытаются установить, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы. Известно, что 38 человек, по которым подавались заявки, нашли – они живы. Еще 24 заявки прорабатываются.
- Отметим, что два гражданина, которых считали погибшими, тоже живы. Украина решила отправить в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек.