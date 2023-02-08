Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера. Він відповів, чи можна було передбачити трагедію у Туреччині й врятувати людей.
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Сейсмолог НАН розповів, чому говорять, що можна було запобігти втратам
На жаль, ні. Протилежну інформацію поширюють лише для того, щоб збурити суспільство й зацікавити журналістів так званими "дослідженнями",
– сказав Олександр Кендзера.
Крім того, Олександр Кендзера раніше в коментарі 24 Каналу заявляв, що в Туреччині знали, які можуть бути землетруси. Однак, за словами сейсмолога, у Туреччині не провели достатньо роботи, щоб переконатися, що будинки будуть сейсмостійкими.
Що відомо про землетрус у Туреччині та Сирії
- Потужний землетрус сколихнув південь Туреччини, а також Сирію у понеділок, 6 лютого. За даними AFP, кількість жертв у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів досягла 11 700.
- Це найпотужніший землетрус у Туреччині з 1939 року. Стихія завдала серйозних руйнувань як у Туреччині, так у Сирії. Після цього в Туреччині ще кілька разів фіксували землетруси.
- Наразі українські дипломати намагаються встановити, чи є серед жертв і постраждалих українці. Відомо, що 38 людей, щодо яких подавалися заявки, знайшли – вони живі. Ще 24 заявки опрацьовуються.
- Зазначимо, що двоє громадян, яких вважали загиблими, теж живі. Україна вирішила відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб.