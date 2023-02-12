В провинции Хатай на юге Турции спасли из-под завалов 10-летнюю девочку через 147 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля.
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Спасательно-поисковые работы продолжаются
На видео видно, как поисково-спасательные команды вытаскивают девочку Куди из-под завалов и транспортируют ее на носилках.
Куди – наша любимая. Любимая Куди,
– говорит человек на видео.
Спасателям удалось спасти 10-летнюю девочку: смотрите видео
В той же провинции спасли 35-летнего мужчину Мустафу Сарыгюль. Спустя 149 часов после землетрясения его обнаружили среди развалин шестиэтажного жилого дома.
Поисково-спасательные группы, а также военнослужащие и члены румынской поисково-спасательной группы пять часов работали над спасением мужчины.
Щемящие истории спасения
- Мерве и Ирем – две сестры, оказавшиеся под завалами собственного дома в результате смертоносного землетрясения, пробыли там два дня, но им казалось, что вечность. Они были спасены благодаря невероятной работе спасателей. Читайте щемящую историю по ссылке.
- Также спасателям удалось спасти 9-летнего мальчика, находившийся под завалами 5 дней Все это время ребенок ожидал спасения на руках у матери. Мальчик получил переохлаждение и обезвоживание. Кроме того, у него зафиксированы травмы. В настоящее время ребенок находится в больнице.
- Кроме того, СМИ рассказали щемящую историю спасения 13-летнего мальчика. В течение 55 часов он держал на руках своего любимца – волнистого попугая. Когда спасенный мальчик увидел свою тетю, он передал ей птичку. О попугае уже заботятся. Его накормили хлебом и дали воды.