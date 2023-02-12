В провинции Хатай на юге Турции спасли из-под завалов 10-летнюю девочку через 147 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля.

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Спасательно-поисковые работы продолжаются

На видео видно, как поисково-спасательные команды вытаскивают девочку Куди из-под завалов и транспортируют ее на носилках.

Куди – наша любимая. Любимая Куди,

– говорит человек на видео.

Спасателям удалось спасти 10-летнюю девочку: смотрите видео

В той же провинции спасли 35-летнего мужчину Мустафу Сарыгюль. Спустя 149 часов после землетрясения его обнаружили среди развалин шестиэтажного жилого дома.

Поисково-спасательные группы, а также военнослужащие и члены румынской поисково-спасательной группы пять часов работали над спасением мужчины.

Обратите внимание! По состоянию на 16:00 12 февраля число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 29 605 человек, как пишет издание CNN. В Сирии по меньшей мере погибли 3 576 человек – 2 168 в районах, которые под контролем оппозиции и 1 408 человек на подконтрольных режиму Асада территориях.

Щемящие истории спасения