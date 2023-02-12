В частности, удалось спасти 9-летнего мальчика. Он находился под завалами 5 дней. Все это время ребенок ожидал спасения на руках у матери.
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В момент землетрясения женщина и сын находились в детской комнате. Когда спасатели разбирали завалы, они услышали голос ребенка. Спасательная операция была очень опасна. Процесс существенно усложняла стиральная машина, стоявшая у стены.
В то же время спасателям удалось добраться до мальчика. Сначала медики пытались стабилизировать его состояние, не транспортируя ребенка. Однако впоследствии было принято решение таки поднять ребенка наверх.
Мальчик получил переохлаждение и обезвоживание. Кроме того, у него зафиксированы травмы. В настоящее время ребенок находится в больнице.
К сожалению, мама мальчика не выжила.
Мальчик 55 часов не выпускал из рук попугая
- Кроме того, СМИ рассказали щемящую историю спасения 13-летнего мальчика. В течение 55 часов он держал на руках своего любимца – волнистого попугая.
- Когда спасенный мальчик увидел свою тетю, он передал ей птичку. О попугае уже заботятся. Его накормили хлебом и дали воды.
- Ребенок госпитализирован.