Колебания во время землетрясения просто поражают. Соответствующее видео обнародовали в одном из местных телеграм-каналов, информирует 24 Канал.
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Жуткое видео землетрясения в Турции
На опубликованных кадрах можно увидеть, как начинает шевелиться земля, дома и машины, стоявшие на дороге.
Это видео показывает всю силу землетрясения на юге Турции. Особенно концовка, когда видеозапись оборвалась. Амплитуда поражает.
Землетрясение в Турции было мощным: смотрите видео
Трагедия в Турции и Сирии: последние новости
- Общее количество жертв от землетрясения в Сирии и Турции составляет более 29 тысяч человек. Поисковые работы до сих пор продолжаются, в частности в Сирии сообщают о более чем 4 500 жертвах. В Турции уже известно о 24 617 погибших.
После мощных землетрясений в Турции уже задержали 12 человек. Среди них – строители и подрядчики. Как оказалось, задерживают тех людей, которые имеют отношение к строительству домов, которые сразу обрушились после землетрясения в юго-восточных провинциях Газиантеп и Шанлиурфа.
Прокурорам приказали в 10 провинциях создать специальные отделения по расследованию преступлений, связанных с землетрясением.
Президент Реджеп Эрдоган признал ошибки властей в реагировании на трагедию. Причиной проблем в реагировании была зимняя погода и тот факт, что в аэропорту Хатая повреждена взлетно-посадочная полоса.