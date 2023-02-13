Жінка та діти дивом вижили. Відповідне відео порятунку вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

Важливо У Туреччині собака приніс шматок хліба на руїни будинку, під якими його господар

Землетрус торкнувся і Хатая. Через 175 годин після трагедії з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали матір з двома дітьми.

На щастя, вони лишились живими. Наразі жінку з дітьми передали медикам на огляд.

Станом на ранок 13 лютого кількість загиблих у Туреччині та Сирії сягнула щонайменше 34 179 осіб.

Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у Туреччині становить 29 605 осіб.

Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4 574 особи. З них – 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1 414 смертей – у контрольованих урядом частинах країни.

До речі, раніше у провінції Хатай, що на півдні Туреччини, врятували з-під завалів 10-річну дівчинку через 147 годин після руйнівного землетрусу.