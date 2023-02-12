У мережі поширили відео, де пес приніс на руїни будинку шматок хліба для свого господаря.
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Зворушливі кадри з Туреччини
Щемливе відео зняте у турецькому місті Кахраманмараш. На ньому видно, що пес тривалий час намагається розкопати уламки будівлі у пошуках свого господаря та блукає зі шматком хліба в зубах.
Пес приніс на руїни шматок хліба: дивіться відео
Пес врятував життя 5 людям: зворушлива історія
- Після землетрусу у Туреччині собака з пораненими лапами допоміг рятувальникам знайти щонайменше п'ятьох людей під завалами у місті Малатья.
- Пес, на прізвище Кепюк, пошкодив усі кінцівки уламками скла. Собака працював у різних містах, адже пройшов спеціальну підготовку для виконання службових завдань у разі надзвичайних ситуацій або стихійних лих.
- З першого дня після землетрусу тварина у супроводі кінологів допомагала рятувати людей на місці трагедії. За словами кінолога Дерсіма Булута, Кепюк допоміг знайти п’ятеро постраждалих людей, яким вдалося вижити під завалами.