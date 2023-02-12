У мережі поширили відео, де пес приніс на руїни будинку шматок хліба для свого господаря.

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Зворушливі кадри з Туреччини

Щемливе відео зняте у турецькому місті Кахраманмараш. На ньому видно, що пес тривалий час намагається розкопати уламки будівлі у пошуках свого господаря та блукає зі шматком хліба в зубах.

Пес приніс на руїни шматок хліба: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 16:00 12 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині зросла до 29 605 осіб, як пише видання CNN. У Сирії щонайменше загинули 3 576 осіб – 2 168 у районах, які під контролем опозиції та 1 408 осіб на підконтрольних режиму Асада територіях.

Пес врятував життя 5 людям: зворушлива історія

Після землетрусу у Туреччині собака з пораненими лапами допоміг рятувальникам знайти щонайменше п'ятьох людей під завалами у місті Малатья.

Пес, на прізвище Кепюк, пошкодив усі кінцівки уламками скла. Собака працював у різних містах, адже пройшов спеціальну підготовку для виконання службових завдань у разі надзвичайних ситуацій або стихійних лих.

З першого дня після землетрусу тварина у супроводі кінологів допомагала рятувати людей на місці трагедії. За словами кінолога Дерсіма Булута, Кепюк допоміг знайти п’ятеро постраждалих людей, яким вдалося вижити під завалами.

Цікаво. ЗМІ розповіли щемливу історію порятунку 13-річного хлопчика. Упродовж 55 годин він тримав на руках свого улюбленця – хвилястого папугу. Коли врятований хлопчик побачив свою тітку, він передав їй пташку. Про папугу вже піклуються. Його нагодували хлібом та дали води.