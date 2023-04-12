Однако это землетрясение не было слишком мощным. Его магнитуда достигала всего 2,5 по шкале Рихтера.
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Землетрясение произошло вблизи Яремче
Как поделились в Главном центре специального контроля, стихийное явление произошло на глубине 6 километров, а его источник располагался в 10 километрах западнее города Яремче.
По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами,
– подчеркнули специалисты.
Также они поделились, что подобные землетрясения в Украине, на территории Ивано-Франковской области, регистрировали и раньше. Так, например, последнее землетрясение магнитудой 2,4 было зафиксировано 22 декабря 2022 года. Тогда оно всколыхнуло Надворнянский район области.
Однако сейсмологи призвали реагировать на толчки земли и оставлять соответствующие сообщения по ссылке. Это, в частности, поможет им в уточнении энергетических параметров стихийного явления.
Где произошло землетрясение / Данные Главного центра специального контроля
Не первое землетрясение в Украине в 2023 году
Хотя в Ивано-Франковской области это землетрясение было первым в текущем году, однако в государстве с января уже фиксировали колебания земли. Так, совсем недавно, утром 5 апреля, стихийное явление зафиксировали в соседней области.
Его эпицентр находился недалеко от города Мукачево, что в Закарпатской области. Тогда его магнитуда тоже не была существенной – 2,2 по шкале Рихтера. Толчки же ощущались на глубине 3 километров.
Как известно из приведенных данных Главного центра специального контроля, землетрясение не несло никакой угрозы для населения.