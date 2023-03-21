За даними геологічної служби США, землетрус стався за 40 кілометрів на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 кілометра.
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Що відомо про потужний землетрус в Афганістані
Як зазначає представника служби порятунку провінції Хайбер-Пахтунхв Білал Файз, щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в містах Хайбер, Свабі, Мардан і Шангла у Пакистані.
Повідомляється, що викликані землетрусами зсуви заблокували дороги в північному пакистанському місті Абботабад.
Сильні підземні поштовхи відчувалися у пакистанській столиці Ісламабаді. Після сильних поштовхів люди евакуювалися зі своїх домівок, на стінах яких з’явилися тріщини, а на вулиці тряслися дерева. Очевидці в Лахорі повідомили, що поштовхи також відчувалися там.
Інформаційне агентство Індії ANI повідомило, що поштовхи відчувалися у столиці країни Нью-Делі.
Очевидці повідомили, що сильний землетрус, що тривав не менше 30 секунд, відчувався на більшій частині території Пакистану.
"Люди вибігали зі своїх будинків і читали Коран", – сказав кореспондент AFP.
Землетрус відчувався і на території Узбекистану. У Ташкенті, розташованому за 561 кілометра від епіцентру землетрусу, жителі вибігали на вулиці. Поштовхи відчули і на території Казахстану.
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Землетрус в Еквадорі
- В Еквадорі 18 березня стався сильний землетрус. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 кілометрів.
- За інформацією BNO News, землетрус стався о 12:12 за місцевим часом. Поштовхи відчувалися по всьому регіону і навіть у сусідньому Перу.
- О 12:22 зафіксували другий поштовх. Проте він був слабшим – магнітудою менш як 4,8.
- Згідно з комп'ютерними моделями Геологічної служби США, землетрус могли відчути до 13,5 мільйонів людей, зокрема 5,1 мільйона відчули підземні поштовхи як "сильні" чи "дуже сильні".