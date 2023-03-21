По данным геологической службы США, землетрясение произошло в 40 километрах к юго-востоку от города Юрм на глубине 187,6 километра.
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Что известно о мощном землетрясении в Афганистане
Как отмечает представителя службы спасения провинции Хайбер-Пахтунхв Билл Файз, по меньшей мере семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в городах Хайбер, Сваби, Мардан и Шангла в Пакистане.
Сообщается, что вызванные землетрясениями оползни заблокировали дороги в северном пакистанском городе Абботабад.
Сильные подземные толчки ощущались в пакистанской Исламабаде. После сильных толчков люди эвакуировались из своих домов, на стенах которых появились трещины, а на улице тряслись деревья. Очевидцы в Лахоре сообщили, что толчки тоже ощущались там.
Информационное агентство Индии ANI сообщило, что толчки ощущались в столице страны Нью-Дели.
Очевидцы сообщили, что сильное землетрясение, продолжавшееся не менее 30 секунд, ощущалось на большей части территории Пакистана.
"Люди выбегали из своих домов и читали Коран", – сказал корреспондент AFP.
Землетрясение ощущалось и на территории Узбекистана. В Ташкенте, расположенном в 561 километре от эпицентра землетрясения, жители выбегали на улицы. Толчки ощутили и на территории Казахстана.
Землетрясение в Афганистане: смотрите видео
Землетрясение в Эквадоре
- В Эквадоре 18 марта произошло сильное землетрясение. Подземные толчки залегали на глубине 10 км.
- По информации BNO News, землетрясение произошло в 12:12 по местному времени. Толчки ощущались по всему региону и даже в соседнем Перу.
- В 12.22 зафиксировали второй толчок. Однако он был слабее – магнитудой менее 4,8.
- Согласно компьютерным моделям Геологической службы США, землетрясение могли ощутить до 13,5 миллиона человек, в том числе 5,1 миллиона испытали подземные толчки как "сильные" или "очень сильные".