Епіцентр землетрусу зафіксували за близько 30 кілометрів на захід від Полтави. Місцеві мешканці у мережі відзначають, що відчули підземні поштовхи.

Цікаво Золочів на Львівщині засипало градом: фото та відео з епіцентру циклону

Що відомо про землетрус на Полтавщині

Землетрус зафіксували близько 21:38 за київським часом у Решетилівському районі області в районі сіл Білоконі та Кукобівка. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

За міжнародною класифікацією цей землетрус відносять до слабких. Не всі люди його відчувають.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,

– відзначили в Головному центрі спецконтролю.

Також спеціалісти зазначають, що це не перший землетрус за останні місяці, який зафіксували в області. Наприклад 3 жовтня 2022 року в області зафіксували землетрус магнітудою 3,4, а 14 січня 2023 року – 2,7.

Науковці просять місцевих мешканців, якщо вони відчували землетрус, написати їм, щоб допомогти у дослідженнях. Написати Головному центру спецконтролю ви можете за посиланням.

Львівщину накрив потужний град

Удень 26 травня у Золочеві, що на Львівщині, випав потужний град. Місцеві мешканці публікували кадри в мережі, на яких видно, що подекуди град був розміром з куряче яйце.

Град буквально вкрив землю. Про постраждалих або пошкодження будівель унаслідок падіння такого великого граду немає.