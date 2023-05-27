Подвір'я місцевих мешканців фактично були встелені градом. Негода лютувала вдень 26 травня, пише 24 Канал.

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Яка погода вирувала у Золочеві на Львівщині

Золочів потрапив в епіцентр циклону,

– написали у телеграм-каналах.

У Золочеві на Львівщині падав град: дивіться відео з телеграм-каналів

Окрім того, у мережі оприлюднили ще одне відео, на якому град розміром з куряче яйце. У мережі написали, що справді град був великий.

Град у Золочеві падав 26 травня: дивіться відео



Град у Золочеві на Львівщині / Фото з телеграм-каналів

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