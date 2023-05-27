Подвір'я місцевих мешканців фактично були встелені градом. Негода лютувала вдень 26 травня, пише 24 Канал.
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Яка погода вирувала у Золочеві на Львівщині
Золочів потрапив в епіцентр циклону,
– написали у телеграм-каналах.
У Золочеві на Львівщині падав град: дивіться відео з телеграм-каналів
Окрім того, у мережі оприлюднили ще одне відео, на якому град розміром з куряче яйце. У мережі написали, що справді град був великий.
Град у Золочеві падав 26 травня: дивіться відео
Град у Золочеві на Львівщині / Фото з телеграм-каналів
Погода в Україні: останні новини
- Погода в Україні 27 травня буде дощовою. Помірні грозові дощі накриють майже всю державу. Попри дощі, температура повітря буде теплою.
- Вже у червні синоптики прогнозують температуру дещо вищу за норму. Зокрема, середня місячна температура буде 18 – 23 градуси тепла, в горах 15 – 19. Це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.
- Варто зазначити, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що офіційних прогнозів щодо конкретної температури чи кількості опадів на літо ще немає. Проте вчені говорять, що липень і серпень може бути трохи теплішим за норму.